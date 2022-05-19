Англия

Колектив Томаса Тухеля не скористався гарною нагодою полегшити собі життя перед останнім туром.

Останній тиждень усі тільки й говорять про логічне завершення чемпіонських перегонів у англійській Прем’єр-лізі, яке очікує на нас уже найближчими вихідними. Однак під час цих обговорень геть ніхто не звертав увагу, що не всі команди в чемпіонаті зіграли рівну кількість матчів, що в свою чергу не менш суттєво впливає на остаточні розташування в турнірній таблиці. Зокрема, питання "бронзового" рядку цілковито було в розпорядженні лондонського Челсі, який догравав домашній матч 27-го туру проти Лестера саме в звітний день.

Аби забезпечити собі максимально зручну перевагу над Тоттенгемом напередодні останнього туру, "синім" потрібно було здобути перемогу, аби потім вже не гаяти зусилля на підрахунки фантастичної різниці за кількістю забитих м’ячів. Але виконувати це завдання було б бажано бодай не розпочинаючи гру з пропущеного голу, із чим у "пенсіонерів" раптово виникли суттєві труднощі. На шостій хвилині Шмайхель розпочав атаку власної команди довжелезною передачею, а дальнім пострілом із правого флангу в ближній кут її майже миттєво завершив Меддісон.

Челсі з таким початком був, вочевидь, не згоден, бо одразу спробував завести м’яча на чужу половину в позиційних атаках. "Лиси" відповіли на це гнучкою побудовою в обороні, завдяки чому створювали потужний редут довкола власного штрафного майданчика. Господарям поля не залишалося нічого іншого, як грузити м’яча в передню лінію в розрахунку на вдалі дії лінії атаки, однак довгий час ніхто з гравців Тухеля не міг навіть зачепитися біля чужих володінь.

У такій спосіб гра тривала аж до 34-ї хвилини, коли м’яке накидання на лівий кут воротарського від Джеймса потужним ударом злету завершив Алонсо, завдяки чому команди в підсумку відправилися на перерву за рівного рахунку. Нетривала пауза зрештою жодним чином не вплинула на характер протистояння. Челсі занадто мало демонстрував агресію на чужій половині, а Лестер продовжував сподіватися на контратаки, які в команди Брендана Роджерса не виходили більше аж до фінального свистка.

Відмінні нагоди Лукаку та Пулішича вивести "синіх" уперед — ось, що в підсумку будуть пам’ятати фанати господарів, а форвардам потрібно буде ще попрацювати над власною влучністю. За великим рахунком, у середині другого тайму виникли два моменти для підсумкової звитяги футболістів Тухеля, проте вони вирішили зберегти бодай обриси інтриги перед останнім туром, а від Тоттенгема тепер дійсно потрібно справжнє футбольне диво, якщо, звісно, Челсі захоче програвати.

У заключному турі лондонський Челсі зіграє домашнє дербі проти Вотфорда, а Лестер на власному полі зустрінеться з Саутгемптоном.Челсі — Лестер 1:1Алонсо, 34 — Меддісон, 10Менді — Чалоба, Тіаго Сілва, Рюдігер — Джеймс, Жоржиньйо, Канте (Лофтус-Чік, 72), Алонсо — Зієх, Пулішич (Аспілікуета, 72) — Лукаку (Гаверц, 79).Шмайхель — Амарті, Фофана, Еванс — Менді — Кастань, Меддісон, Дьюсбері-Голл, Томас — Варді (Перес, 78), Іхеаначо (Барнс, 63).Попередження: Канте, Лукаку, Рюдігер — Жоржиньо