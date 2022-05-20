Англия

Футболіст, скоріше за все, переїде в Італію.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підтвердив той факт, що форвард Дівок Орігі залишить клуб влітку.

"Я чекаю, що з Орігі попрощаються по-особливому. Для мене він завжди буде легендою Ліверпуля, і мені було дуже приємно працювати з ним.

Він один із найважливіших гравців, які у мене колись були. Куди б він не пішов, він досягне успіху, 100 відсотків.

Буде тяжко, коли він піде. Без сумніву, він є легендою Ліверпуля", — сказав Клопп в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, що найбільш ймовірним наступим клубом бельгійського нападника стане Мілан. Він перейде в клуб на правах вільного агента.