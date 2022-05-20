Англия

Клуб бажає зберегти француза.

Вест Гем не хоче відпускати воротаря Альфонса Ареоля влітку. Його контракт досі належить ПСЖ. Про це повідомив Фабріціо Романо.

Наразі з агентами французького кіпера ведуться перемовини. Вест Гем має можливість викупити футболіста за 11 мільйонів євро.

Також у Вест Гема є варіант продовження оренди ще на один сезон. Контракт с ПСЖ дійсний до літа 2023 року.

На рахунку Ареоля у сезоні-2021/22 всього один матч в АПЛ. Також він зіграв 6 ігор у Кубках Англії та 11 матчів у Лізі Європи.