Англия

Наставник Ньюкасла висловився щодо можливого підсилення першої лінії складу.

Головний тренер Ньюкасла Едді Хау висловився щодо інформації про інтерес клубу до воротаря Манчестер Юнайтед Діна Хендерсона.

За словами фахівця, "сороки" далекі від підписання угоди із воротарем, але дійсно цікавляться такою можливістю.

"Ми не наблизились до підписання когось прямо зараз. Мені цікавий Хендерсон, але переговори із потенційними новачками знаходяться на початковій стадії", — цітує Хау Фабріціо Романо.

В поточному сезоні англієць зіграв три матчі за "червоних дияволів", пропустивши три м'ячі в свої ворота.

Раніше повідомлялось про інтерес Ньюкасла до Мемфіса Депая.