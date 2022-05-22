Український захисник розпочне поєдинок АПЛ на лаві запасних.
Віталій Миколенко, Getty Images
22 травня 2022, 17:30
У матчі останнього туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал прийматиме на своєму полі Евертон.
Тренерський штаб "ірисок" на чолі з Френком Лемпардом визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому не знайшлося місця Віталію Миколенко.
Український захисник розпочне матч із "канонірими" на лаві запасних.
Склад Арсеналу:
Cклад Евертона:
Нагадаємо, матч Арсенал – Евертон відбудеться сьогодні, 22 травня, о 18:00.