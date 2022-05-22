Англия

Український захисник розпочне поєдинок АПЛ на лаві запасних.

У матчі останнього туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал прийматиме на своєму полі Евертон.

Тренерський штаб "ірисок" на чолі з Френком Лемпардом визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому не знайшлося місця Віталію Миколенко.

Український захисник розпочне матч із "канонірими" на лаві запасних.

Склад Арсеналу:

Cклад Евертона:

Нагадаємо, матч Арсенал – Евертон відбудеться сьогодні, 22 травня, о 18:00.