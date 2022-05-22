Англия

З'ясувалось, хто займе останню сходинку у зоні ЛЄ.

Манчестер Юнайтед у гостях програв Крістал Пелас за рахунком 0:1.

Єдиний забитий м'яч був на рахунку Заа на 37 хвилині гри. Івуарієць продемонстрував свою швидкість, увійшов у штрафний майданчик та влучно пробив у лівий кут воріт Де Хеа.

Незважаючи на поразку, Манчестер Юнайтед таки зумів посісти шосте місце у турнірній таблиці АПЛ та відправився у Лігу Європи.

Крістал Пелас - Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Заа, 37

Мало хто міг прогнозувати поразку Вест Гема на виїзді від Брайтона. Але саме так і сталось.

Антоні на 40 хвилині відкрив рахунок — 0:1. Але у другому таймі Брайтон повністю перевернув гру. Велтман, Гросс та Велбек стали авторами голів — 3:1.

Таким чином Вест Гем у наступному сезоні зіграє у Лізі конференцій.

Брайтон - Вест Гем 3:1

Голи: Велтман, 50, Гросс, 80, Велбек, 90+1 — Антоніо, 40