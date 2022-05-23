Англия

Футболіст продовжить кар'єру в Англії.

Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про перехід хавбека Марселя Бубакара Камара.

Контракт з 22-річним півзахисником підписаний на п'ять років — до 2027 року.

Повідомляється, що контракт Камара з Марселем закінчується влітку 2022 року, тому він приєднається до нового клубу на правах вільного агента.

"Я радий, що нам вдалося залучити одного з найперспективніших молодих талантів у європейському футболі. У нас є дуже чіткий план, як зробити нашу команду сильнішою, і Камара є важливою частиною цього", — прокоментував трансфер Стывен Джеррард.