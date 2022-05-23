Англия

Football.ua підбив підсумки останнього туру АПЛ.

Запеклі протистояння в англійській Прем’єр-лізі зробили вечір неділі напередодні сповненим несамовитих емоцій.

Свої виступи в "елітному" дивізіоні країни зрештою припинили Бернлі, Вотфорд та Норвіч, у той час як Лідсу вдалося врятуватися від цієї незавидної участі.

Окрім цього, у заключний день вирішувалася також і доля команд у єврокубковій зоні, хоча більшою мірою увага глядачів усе одно була чемпіонським перегонам.

Ліга чемпіонів

Манчестер Сіті зрештою зумів захистити титул від зазіхань Ліверпуля в грі проти Астон Вілли (3:2), а лондонський Челсі закріпив своє лідерство відносно Тоттенгема завдяки перемозі над Вотфордом (2:1). Саме ця четвірка й буде представляти Англію на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА в наступному сезоні.

Ліга Європи

У зоні потрапляння до фінальної частини другого за рангом змагання також було доволі спекотно, бо лондонський Арсенал дуже хотів випередити "шпор", однак зрештою залишився лише п’ятим. Відрив "канонірів" від Манчестер Юнайтед при цьому був настільки великим, що залишив "Червоних дияволів" на самоті з лондонським Вест Гемом.

Команда Ральфа Рангніка зрештою програла останній матч під керівництвом німецького фахівця Крістал Пелас (0:1), але поступився в зустрічі проти Брайтона й Вест Гем (1:3), тому саме "червона" половина Манчестера відправиться до Ліги Європи разом із футболістами Мікеля Артети.

Ліга конференцій

Усе, що було потрібно для потрапляння до кваліфікації на груповий етап Ліги конференцій УЄФА, колектив Девіда Моєса зробив значно раніше, тому перемоги Лестера (Саутгемптон, 4:1) та Брайтона лише зменшили відставання цих команд на тлі невдачі "молотобійців".