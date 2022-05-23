Англия

Еммануель Денис зацікавив "молотобійців".

Емануель Денніс Бонавентуре може поповнити склад Вест Гема наступного літа, повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, за колишнього нападника Зорі лондонський клуб готовий запропонувати 20 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що за підсумками сезону Вотфорд вилетів до Чемпіоншипу.

"Шернші" придбали Денніса у Брюгге за три мільйони фунтів рік тому.

Зазначимо, що також інтерес до Денніса виявляє Ньюкасл.