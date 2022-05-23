Еммануель Денис зацікавив "молотобійців".
ЕММАНУЕЛM БОНАВЕНТУРЕ ДЕННІC, GETTY IMAGES
23 травня 2022, 20:59
Емануель Денніс Бонавентуре може поповнити склад Вест Гема наступного літа, повідомляє Mirror.
За інформацією джерела, за колишнього нападника Зорі лондонський клуб готовий запропонувати 20 мільйонів фунтів.
Нагадаємо, що за підсумками сезону Вотфорд вилетів до Чемпіоншипу.
"Шернші" придбали Денніса у Брюгге за три мільйони фунтів рік тому.
Зазначимо, що також інтерес до Денніса виявляє Ньюкасл.