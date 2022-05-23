Англия

Нідерландський фахівець поспілкувався з пресою щодо свого призначення.

Тен Гаг підписав трирічний контракт із можливістю продовження ще на рік. Його не турбує ризик повторення долі попередників: Девіда Мойєса, Луї Ван Гала, Жозе Моуріньо та Оле-Гуннара Сульшера.

"Я не бачу в цьому ризику", — сказав він. "У цього клубу велика історія, тепер давайте зробимо майбутнє! Я радий зробити це з людьми навколо і з новим персоналом. Ми будемо йти день у день, на 100% віддані справі, і я впевнений, що ми досягнемо успіху".

"У нас фантастична історія і великий потенціал на майбутнє — ось чому я тут. Зараз я не спілкуюся з гравцями, їм потрібна відпочинок, їм потрібна перерва, щоб подумати, але я дивлюся вперед, і я не можу дочекатися початку".

Новий тренер МЮ був присутній на останній грі своєї нової команди, де він став свідком того, як манкуніанці мінімально поступилися Карістал Пелас.