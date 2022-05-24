Коуч прокоментував цілі у новому клубі.
Ерік тен Хаг, Getty Images
24 травня 2022, 21:25
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг розповів про цілі, з якими прийшов до нового клубу.
"Я хочу вигравати, я прийшов у Манчестер Юнайтед це робити. Перемога – це найважливіше. Але я також маю намір робити це певним чином — в атакуючій манері.
Якщо ми не можемо це зробити в такому стилі, ми все одно повинні перемогти. Це те, що ми маємо привнести до нашої команди.
Думаю, гравці, які вже зі мною попрацювали, підтвердять, що ми граємо в атакуючий футбол. Мої гравці переконані, що такий спосіб дозволить вигравати матчі та завойовувати титули", — сказав Тен Хаг.
Нагадаємо, тен Хаг підписав з Манчестер Юнайтед контракт до літа 2025 з можливістю продовження ще на один сезон.