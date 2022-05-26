Англия

У поточному сезоні бразилець став ключовим виконавцем своїй команди.

Французький Ліон у сезоні французької Ліги 1, що нещодавно добіг до кінця, зірок із неба не хапав, фінішувавши на восьмій сходинці турнірної таблиці, однак за його лідером, бразильцем Лукасом Пакетою, уже вишукувалася черга з претендентів на трансфер.

Зокрема, до них належить англійський Ньюкасл, який уже має вдалий опит перемовин із "ткачами" стосовно переходу Бруно Гімараєса під час зимнього трансферного вікна.

Пропозиція щодо його 24-річного співгромадянина буде навіть більшою — одразу 59 млн євро готуються викласти "сороки" за свого потенційного новачка.

Варто відзначити, що Ліон придбав Пакета в італійського Мілана на початку сезону-2020/21 за 20 млн євро.

У поточному сезоні на рахунку бразильця 44 матчі, у яких він забив 11 голів та віддав сім гольових передач.