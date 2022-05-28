Англия

Хорватський футболіст уперше спробує свої сили в АПЛ.

Півзахисник міланського Інтера Іван Перішич у цьому сезоні продовжував залишатися ключовим виконавцем у стартовому складі команди Сімоне Індзагі, однак зрештою його зусиль не вистачило для того, аби команда додала захист чемпіонського титулу до виграшів у Кубку та Суперкубку Італії.

Зрештою, угода між "зміями" та 33-річним виконавцем добігла до кінця, через що після закінчення футбольного року він мав підшукувати собі нове місце роботи.

Довго чекати на це не довелося — як повідомляє італійська преса, лондонський Тоттенгем звернувся із пропозицією підписати контракт безпосередньо до досвідченого футболіста, на що той майже одразу відповів схвально.

Уже на початку наступного тижня очікується офіційне оголошення збоку "шпор" щодо підписання угоди з Перішичем.

Додамо, що в цьому сезоні Іван забив 10 голів та віддав дев’ять гольових передач у 49 матчах.