Англия

"Червоні дияволи" готують пропозицію Вулвергемптону щодо португальського хавбека.

Центральний півзахисник Вулвергемптона Рубен Невеш може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно, залишившись при цьому в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, Манчестер Юнайтед готується зробити офіційну пропозицію "вовкам" щодо 25-річного португальця.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" готові заплатити за Рубена Невеша 45 мільйонів фунтів стерлінгів.

У сезоні-2021/22 португальський хавбек записав в свій актив 4 голи на 2 асисти у 33 матчах АПЛ.