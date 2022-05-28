"Червоні дияволи" готують пропозицію Вулвергемптону щодо португальського хавбека.
Рубен Невеш, Getty Images
28 травня 2022, 13:34
Центральний півзахисник Вулвергемптона Рубен Невеш може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно, залишившись при цьому в англійській Прем'єр-лізі.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, Манчестер Юнайтед готується зробити офіційну пропозицію "вовкам" щодо 25-річного португальця.
За інформацією джерела, "червоні дияволи" готові заплатити за Рубена Невеша 45 мільйонів фунтів стерлінгів.
У сезоні-2021/22 португальський хавбек записав в свій актив 4 голи на 2 асисти у 33 матчах АПЛ.