Футболісти отримали перше тренерське посвідчення.
кевін де брюйне, getty images
31 травня 2022, 17:43
Ціла низка футболістів Англійської Прем'єр-Ліги отримала тренерську ліцензію УЕФА А.
Мова йдеться про Де Брюйне, Міньоле, Тілеманса, Троссарда а також представників інших чемпіонатів, зокрема Мертенса, Витцеля, Праата, Боята та інших.
Таким чином, футболісти зможуть очолювати молодіжні клуби, а також працювати у тренерському штабі професіоналів.
Раніше повідомлялось, що Де Брюйне потрапив до збірної тижня Ліги чемпіонів.