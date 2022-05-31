Англия

Футболісти отримали перше тренерське посвідчення.

Ціла низка футболістів Англійської Прем'єр-Ліги отримала тренерську ліцензію УЕФА А.

Мова йдеться про Де Брюйне, Міньоле, Тілеманса, Троссарда а також представників інших чемпіонатів, зокрема Мертенса, Витцеля, Праата, Боята та інших.

Таким чином, футболісти зможуть очолювати молодіжні клуби, а також працювати у тренерському штабі професіоналів.

Раніше повідомлялось, що Де Брюйне потрапив до збірної тижня Ліги чемпіонів.