Англия

Захисник команди Гарета Саутгейта розповів про взаємини з фанатами.

Захисник англійського Манчестер Юнайтед та збірної Англії Гаррі Магвайр у цьому сезоні піддавався нищівній критиці збоку вболівальників не тільки на клубному, а й на міжнародному рівні.

29-річний виконавець у своєму останньому інтерв’ю прокоментував свої взаємини з фанатами.

"Я достатньо сильний для того, аби сприймати людей, які тільки те й роблять, що говорять мені в спину про те, що й як потрібно робити, та де можу покращити свою гру. Але є певна межа, де в мене починається сім’я.

Люди часто запитують мене про те, як саме впливає ця критика на мене. Проте мій менталітет такий, що мене це не надто чіпляє.

Але коли справа доходить до погроз влаштувати вибух, то це вже стосується моєї сім’ї: моєї нареченої Ферн, дітей. Я просто щасливий, що мої діти ще перебувають у тому віці, коли вони не можуть читати пресу.

Я був трохи шокований, чесно кажучи, коли під час останнього матчу Англії з мене почали кепкувати вболівальники. У мене завжди були хороші стосунки з ними.

Але я б не сказав, що мені було боляче або це якось засмутило мене. Я просто здивувався, якщо чесно.

Якби це сталося раніше в моїй кар’єрі, можливо, я б якось злився через це в той вечір. Тому зараз я говорю від імені молодих хлопців, які того вечора дебютували. Вони могли почути це, знаючи, що я зробив для своєї країни за останні п’ять років. Це, імовірно, також може мати вплив на їхнє ставлення до виступів за збірну", — заявив англійський футболіст.

Нагадаємо, що Англія найближчим часом зіграє проти Угорщини, Німеччини та Італії в рамках Ліги націй УЄФА.