Англійський півзахисник може піти на підвищення.
БУКАЙО САКА. GETTY IMAGES
07 червня 2022, 12:57
Букайо Сака привернув увагу з боку Манчестер Сіті та Ліверпуля, повідомляє Daily Mail.
За інформацією джерела, цього літа "городяни" та "червоні" готові вступити у боротьбу за 20-річного гравця.
Непопадання до Ліги чемпіонів може вплинути на рішення Сака залишитися в Арсеналі.
При цьому, незважаючи на те, що відхід Сака цього літа вважається малоймовірним, Манчестер Сіті все активніше почав вивчати можливість трансферу.
Нагадаємо, що контракт Сака з Арсеналом розрахований до літа 2024 з опцією продовження ще на один сезон.