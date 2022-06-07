Англия

Англійський півзахисник може піти на підвищення.

Букайо Сака привернув увагу з боку Манчестер Сіті та Ліверпуля, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, цього літа "городяни" та "червоні" готові вступити у боротьбу за 20-річного гравця.

Непопадання до Ліги чемпіонів може вплинути на рішення Сака залишитися в Арсеналі.

При цьому, незважаючи на те, що відхід Сака цього літа вважається малоймовірним, Манчестер Сіті все активніше почав вивчати можливість трансферу.

Нагадаємо, що контракт Сака з Арсеналом розрахований до літа 2024 з опцією продовження ще на один сезон.