Англия

Іспанець подякував лондонському клубу за співпрацю.

Півзахісник лондонського Челсі Сауль, права якого належать Атлетіко, написав прощавальний лист на адресу англійського клубу, де він виступав останні півроку.

Футболіст подякував всім причетним до команди за час, що він працював із ними, а також побажав подальших успіхів.

"Пишу до вас, "сині", із прощаванням. Хочу розповісти про свої відчуття під час цієї пригоди. Все починалось не дуже добре, адже я вперше залишив свій дім. Потім все почало налагоджуватись.

Все, що трапляється із нами в житті, повинно нас мотивувати, стимулювати та завдяки цьому ми маємо прогресувати. Хочу подякувати клубові за те, що для мене зробили — всі намагались зробити так, щоб я почувався себе як вдома.

Також хочу подякувати кожному співробітнику за їхню роботу — ви робите цей клуб краще. Дякую фанатам, що підтримували мене та команду не дивлячись ні на що. Дякую клубові, що я зміг вигравати титули у цій футболці.

Але все ж я хотів би подякувати моїм товаришам по команді. Вони були тим фундаментов, що не давав мені впасти, розклеїтись та розвалитись. Дякую вам!", — написав Сауль у своєму Twitter.

В минулому сезоні іспанець зіграв у 23 матчах за Челсі, в яких зміг забити один гол.