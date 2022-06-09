Англия

Лондонський клуб перебуває у пошуках посилення лінії захисту.

Челсі хоче придбати як мінімум одного центрального захисника, повідомляє журналіст Крістіан Фолк.

За його інформацією, "сині" виявляють інтерес до Жюля Кунде, Маттейса де Лігта та Преснеля Кімпембе.

Нагадаємо, що Челсі вже покинув Антоніо Рюдігер, а також очікується, що лондонський клуб найближчим часом покинуть Андреас Крістенсен і Сезар Аспілікуета.

Зазначимо, що також Челсі виявляє інтерес до нападника Манчестер Сіті Габріеля Жезуса.