22-річний футболіст, судячи з усього, схиляється до переходу в клуб з англійської Прем'єр-ліги.
СВЕН БОТМАН, GETTY IMAGES
10 червня 2022, 00:55
Ньюкасл лідирує у боротьбі за Свена Ботмана, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, "сороки" випереджають Мілан, який вів переговори щодо придбання 22-річного футболіста з зими.
При цьому Ньюкасл хоче завершити придбання якнайшвидше. З чуток, Лілль вимагає за свого футболіста близько 40 мільйонів євро.
У випадку, якщо Ботман все ж таки перейде в Ньюкасл, то Мілан спробує придбати Глейсона Бремера з Торіно.
У цьому сезоні Ботман зіграв у 32 матчах французський Лізі 1, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу.