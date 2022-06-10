Англия

22-річний футболіст, судячи з усього, схиляється до переходу в клуб з англійської Прем'єр-ліги.

Ньюкасл лідирує у боротьбі за Свена Ботмана, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, "сороки" випереджають Мілан, який вів переговори щодо придбання 22-річного футболіста з зими.

При цьому Ньюкасл хоче завершити придбання якнайшвидше. З чуток, Лілль вимагає за свого футболіста близько 40 мільйонів євро.

У випадку, якщо Ботман все ж таки перейде в Ньюкасл, то Мілан спробує придбати Глейсона Бремера з Торіно.

У цьому сезоні Ботман зіграв у 32 матчах французський Лізі 1, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу.