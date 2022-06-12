Англия

Англійський клуб готує конкурента для Трента Александер-Арнольда.

Англійський Ліверпуль знаходиться на завершальній стадії статусного та коштовного трансферу нападника лісабонської Бенфіки Дарвіна Нуньєса, проте не планує на цьому зупиняти свою роботу на літньому ринку переходів.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, наступним кандидатом на перехід до складу команди Юргена Клоппа може стати ще один шотландський захисник.

Ідеться про виконавця правого флангу оборони з Абердіну, Калвіна Ремсі, який у свої 18 років уже повноцінним гравцем основного складу "червоно-білих".

За Абердін у цьому сезоні футболіст відіграв 33 матчі, забивши при цьому один гол та віддавши дев’ять гольових передач.

Ліверпуль заради цього придбання робить рішучий крок уперед, пропонуючи почати перемовини з пропозиції в 10 млн євро + різноманітні бонуси зі свого боку.