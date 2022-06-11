Англия

Англійський клуб заплатить за трансфер 80 мільйонів євро, а ще 20 передбачені як бонуси.

Нападник Бенфіки Дарвін Нуньєс найближчим часом стане гравцем Ліверпуля. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити трансфер 22-річного уругвайця, який коштуватиме "червоним" 80 мільйонів євро, а ще 20 млн євро передбачені як бонуси.

Також наголошується, що всі документи вже готові і залишилося лише підписати їх. Футболіст підпише угоду на 5 років.

У минулій кампанії Нуньєс провів 41 матч, у яких забив 34 голи і віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль хоче оформити трансфер Нуньєса частинами.