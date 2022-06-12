Англия

Данський хавбек хоче розглянути всі пропозиції.

Брентфорд хоче зберегти у своїй команді атакуючого півзахисника Крістіана Еріксена, з яким узимку був підписаний короткостроковий контракт на півроку.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, керівництво "бджіл" запропонувало 30-річному данцю серйозну угоду, але футболіст не поспішає її підписувати.

За інформацією джерела, Еріксен має інші пропозиції, і він хоче їх розглянути.

Протягом найближчих днів данський хавбек остаточно визначиться зі своїм майбутнім.

Минулого сезону Крістіан Еріксен провів за Брентфорд 11 матчів в АПЛ, забив один гол і віддав чотири результативні передачі.