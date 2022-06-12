Данський хавбек хоче розглянути всі пропозиції.
Крістіан Еріксен, getty images
12 червня 2022, 15:23
Брентфорд хоче зберегти у своїй команді атакуючого півзахисника Крістіана Еріксена, з яким узимку був підписаний короткостроковий контракт на півроку.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, керівництво "бджіл" запропонувало 30-річному данцю серйозну угоду, але футболіст не поспішає її підписувати.
За інформацією джерела, Еріксен має інші пропозиції, і він хоче їх розглянути.
Протягом найближчих днів данський хавбек остаточно визначиться зі своїм майбутнім.
Минулого сезону Крістіан Еріксен провів за Брентфорд 11 матчів в АПЛ, забив один гол і віддав чотири результативні передачі.