Англия

22-річний футболіст може підсилити новачка англійської Прем'єр-ліги.

Манор Соломон наблизився до переходу до Фулгема, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, за 22-річного футболіста "дачники" заплатять близько семи мільйонів євро.

Незважаючи на те, що перехід вважався проваленим, сторони знайшли точки дотику.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Соломона виявляють також Торіно та Брюгге, проте першим вибором ізраїльтянина був Фулгем.

Нагадаємо, що Фулгем отримав підвищення у класі і наступний сезон проведе у Прем'єр-лізі.