Англия

22-річний футболіст близький до переходу в англійський клуб.

Шахтар та Фулгем практично узгодили трансфер Манора Соломона, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, за 22-річного футболіста "гірники" отримають 7,5 мільйона євро, а також 15% від подальшого перепродажу ізраїльтянина.

Нині Соломон веде переговори з Фулгемом щодо особистої угоди.

У першій половині минулого сезону Соломон провів 26 матчів, у яких забив чотири голи та віддав два асисти.