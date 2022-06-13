22-річний футболіст близький до переходу в англійський клуб.
МАНОР СОЛОМОН, GETTY IMAGES
13 червня 2022, 23:27
Шахтар та Фулгем практично узгодили трансфер Манора Соломона, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, за 22-річного футболіста "гірники" отримають 7,5 мільйона євро, а також 15% від подальшого перепродажу ізраїльтянина.
Нині Соломон веде переговори з Фулгемом щодо особистої угоди.
У першій половині минулого сезону Соломон провів 26 матчів, у яких забив чотири голи та віддав два асисти.