Англия

Клуб виставив футболіста на продаж.

Нападник Патрік Кутроне, який належить англійському Вулвергемптону, залишить клуб в літнє трансферне вікно.

Контракт футболіста з англійським клубом дійсний до літа 2023 року, тому "вулвз" планує щось на ньому заробити. Про це повідомив Ніколо Скіра.

За інформацією журналіста, італієць 24-річний форвард цікавий деяким клубам з турецької Суперліги.

Нагадаємо, що Кутроне перейшов у Вулвергемптон у 2019 році з Мілана, але так і не зміг себе зарекомендувати.

Минулий сезон він провів у оренді в Емполі, де у 28 матчах Серії А забив три голи. Також він грав за Мілан, Фіорентину та Валенсію.