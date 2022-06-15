Клуб виставив футболіста на продаж.
Патрік Кутроне. Getty Images
15 червня 2022, 18:56
Нападник Патрік Кутроне, який належить англійському Вулвергемптону, залишить клуб в літнє трансферне вікно.
Контракт футболіста з англійським клубом дійсний до літа 2023 року, тому "вулвз" планує щось на ньому заробити. Про це повідомив Ніколо Скіра.
За інформацією журналіста, італієць 24-річний форвард цікавий деяким клубам з турецької Суперліги.
Нагадаємо, що Кутроне перейшов у Вулвергемптон у 2019 році з Мілана, але так і не зміг себе зарекомендувати.
Минулий сезон він провів у оренді в Емполі, де у 28 матчах Серії А забив три голи. Також він грав за Мілан, Фіорентину та Валенсію.