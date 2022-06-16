Англия

22-річний футболіст близький до переходу в лондонський клуб.

Фулгем близький до підписання Манора Соломона, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, "дачники" узгодили угоду із Шахтарем, і тепер узгоджують остаточні деталі за особистим контрактом із ізраїльтянином.

Крім того, Фулгем виявляє інтерес до Жоау Пальїньє з лісабонського Спортінга.

У першій половині минулого сезону Соломон провів 26 матчів, у яких забив чотири голи та віддав два асисти.