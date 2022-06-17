Англия

ПСЖ вже знайшов заміну аргентинцю.

Аргентинський нападник ПСЖ Мауро Ікарді зацікавив англійський Вулвергемптон. Про це повідомляє Sport Witness.

Керівництво парижан знає про зацікавленість з боку "вовків" та попросило відомого агента Жорже Мендеша організувати трансфер.

Також повідомляється, що ПСЖ вже знайшов заміну Ікарді на італійському ринку. Джанлука Скамакка з Суссуоло входить до їх шорт-листа.

У сезоні-2021/22 на рахунку Мауро Ікарді 24 матчі та чотири голи за ПСЖ. У свою чергу Скамакка забив за Сассуоло 16 голів в 36 іграх.