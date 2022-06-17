Англия

Футболіст не має бажання слідувати за своїм колишнім коучем.

Захисник Аякса Юррієн Тімбер вирішив відмовити Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Manchester Evening News.

Футболіст був однією з цілей нового головного тренера "червоних дияволів" Еріка Тен Хага на літнє трансферне вікно.

Але 20-річний гравець вирішив, що йому краще продовжити розвиток у Аяксі. Манчестер Юнайтед та Аякс не не встигли домовитись про перехід.