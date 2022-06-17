Футболіст не має бажання слідувати за своїм колишнім коучем.
Юррієн Тімбер, Getty Images
17 червня 2022, 12:52
Захисник Аякса Юррієн Тімбер вирішив відмовити Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Manchester Evening News.
Футболіст був однією з цілей нового головного тренера "червоних дияволів" Еріка Тен Хага на літнє трансферне вікно.
Але 20-річний гравець вирішив, що йому краще продовжити розвиток у Аяксі. Манчестер Юнайтед та Аякс не не встигли домовитись про перехід.
У сезоні-2021/22 Тімбер провів за Аякс 43 матчі в усіх змаганнях, у яких забив три голи та віддав два асисти.