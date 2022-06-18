Англия

24-річний англієць підписав угоду до літа 2026 року.

КПР на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Челсі Джейком Кларком-Солтером.

Угода з 24-річним англійцем розрахована до літа 2026 року.

Минулого сезону Кларк-Солтер на правах оренди виступав за Ковентрі. На його рахунку 31 проведений матч.

Зазначимо, що за підсумками минулого сезону КПР набрав 66 очок після 11 турів та посів 11 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.