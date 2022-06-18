Англия

Кучо Ернандес знаходиться за крок від трансферу в Коламбус Крю.

Атакуючий півзахисник та нападник Вотфорда Кучо Ернандес, команда якого залишила англійську Прем'єр-лігу за підсумками сезону-2021/22, близький до зміни клубної прописки у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 23-річний колумбієць перебуває на фінальній стадії переговорів із футбольним клубом Коламбус Крю з МЛС.

Мова йдеться про повноцінний трансфер. На цьому етапі Кучо обговорює з американським клубом умови контракту. Очікується, що сторони дійдуть згоди.

Минулого сезону АПЛ Кучо провів 25 матчів, у яких забив 5 голів і віддав 2 асисти.

Особливо запам'ятався колумбієць своїми діями у матчі другого кола АПЛ проти Арсеналу, коли вразив ворота "канонірів" ударом "ножицями" та забив один із найкрасивіших голів сезону у Прем'єр-лізі.

Гол Кучо в матчі з Арсеналом: