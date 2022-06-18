Англия

"Іриски" хочуть посилити лінію нападу цього літа.

Евертон зацікавлений у послугах Еммануеля Денніса, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, "іриски" хочуть замінити Рішарлісона нігерійцем, якщо бразилець вирішить покинути Евертон.

Вотфорд за підсумками сезону залишив АПЛ, але "шершні" хочуть виручити за свого футболіста близько 25 мільйонів євро.

Також інтерес до Денніса виявляє Вест Гем.

У сезоні-2021/22 Денніс провів 33 матчі: на його рахунку 10 голів та 6 результативних передач.

Нагадаємо, що з 2016 по 2017 рік Денніс виступав за Зорю.