28-річний футболіст може продовжити кар'єру на Сент-Джеймс Парк.
Ерік Баї, Getty Images
19 червня 2022, 18:50
Захисник Манчестер Юнайтед Ерік Баї може перейти до Ньюкаслу цього літа, повідомляє CaughtOffside
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За інформацією джерела, "червоні дияволи" більше не розраховують на івуарійського футболіста та готові відпустити його.
Діюча угода Баї з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2024 з опцією продовження ще на один сезон.
У сезоні-2021/22 Баї провів сім ігор і не відзначився результативними діями.