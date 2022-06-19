Захисник Манчестер Юнайтед Ерік Баї може перейти до Ньюкаслу цього літа, повідомляє CaughtOffside.
За інформацією джерела, "червоні дияволи" більше не розраховують на івуарійського футболіста та готові відпустити його.
Діюча угода Баї з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2024 з опцією продовження ще на один сезон.
У сезоні-2021/22 Баї провів сім ігор і не відзначився результативними діями.