Англия

28-річний футболіст може продовжити кар'єру на Сент-Джеймс Парк.

Захисник Манчестер Юнайтед Ерік Баї може перейти до Ньюкаслу цього літа, повідомляє CaughtOffside

За інформацією джерела, "червоні дияволи" більше не розраховують на івуарійського футболіста та готові відпустити його.

Діюча угода Баї з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2024 з опцією продовження ще на один сезон.

У сезоні-2021/22 Баї провів сім ігор і не відзначився результативними діями.