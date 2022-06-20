Англия

Футболіст незабаром вирішить, де продовжить кар'єру.

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен незабаром може залишити Брентфорд, так як його контракт діє до 1 липня 2022 року.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Еріксен незабаром прийме рішення про свій майбутній клуб.

Манчестер Юнайтед не виходив з гонитви за футболістом. Брентфорд також дуже хоче зберегти іменитого гравця на наступний сезон.

Ходили чутки щодо можливого переходу Еріксена до Тоттенгема, але повідомляється, що "шпори" зосереджені на трансферах правого захисника, центрального захисника та ще одного нападника.

У сезоні-2021/22 АПЛ на рахунку датчанина 11 матчів в АПЛ, один забитий гол та чотири асисти.