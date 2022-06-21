"Сороки" ведуть переговори з Бернлі щодо англійського голкіпера.
Нік Поуп, Getty Images
21 червня 2022, 16:05
Ньюкасл перебуває на стадії активних переговорів із Бернлі щодо трансферу воротаря Ніка Поупа, повідомляє Sky Sports.
Воротар збірної Англії є однією з пріоритетних цілей "сорок" на воротарську позицію. Минулого сезону найчастіше з воротарів Ньюкасла на полі з'являвся Мартін Дубравка.
Про потенційну суму трансферу не повідомляється. Бернлі, можливо, буде змушений продати Поупа через виліт у Чемпіоншип за підсумками сезону.
Минулого сезону у воротаря 36 матчів за Бернлі з дев'ятьма сухими іграми.