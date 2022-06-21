Англия

"Сороки" ведуть переговори з Бернлі щодо англійського голкіпера.

Ньюкасл перебуває на стадії активних переговорів із Бернлі щодо трансферу воротаря Ніка Поупа, повідомляє Sky Sports.

Воротар збірної Англії є однією з пріоритетних цілей "сорок" на воротарську позицію. Минулого сезону найчастіше з воротарів Ньюкасла на полі з'являвся Мартін Дубравка.

Про потенційну суму трансферу не повідомляється. Бернлі, можливо, буде змушений продати Поупа через виліт у Чемпіоншип за підсумками сезону.

Минулого сезону у воротаря 36 матчів за Бернлі з дев'ятьма сухими іграми.