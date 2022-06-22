Футболіст може продовжити кар'єру на батьківщині.
Гарет Бейл, Getty images
22 червня 2022, 21:26
Зірковий вінгер збірної Уельсу Гарет Бейл після закінчення контракту з мадридським Реалом шукає новий клуб.
За чутками, у послугах 32-річного гравця зацікавлений представник Чемпіоншипа Кардіфф Сіті.
Видання Wales Online повідомляє, що Бейл був помічений на базі клубу. Він вперше зустрівся з головним тренером Стівом Морісоном.
Футболіст та фахівець поспілкувалися щодо майбутнього вінгера. Повідомляється, що він має намір прийняти рішення найближчими днями, коли повернеться з відпустки.
Раніше повідомлялось, що Бейл привернув увагу представника АПЛ – Астон Вілли.