Англия

Футболіст може продовжити кар'єру на батьківщині.

Зірковий вінгер збірної Уельсу Гарет Бейл після закінчення контракту з мадридським Реалом шукає новий клуб.

За чутками, у послугах 32-річного гравця зацікавлений представник Чемпіоншипа Кардіфф Сіті.

Видання Wales Online повідомляє, що Бейл був помічений на базі клубу. Він вперше зустрівся з головним тренером Стівом Морісоном.

Футболіст та фахівець поспілкувалися щодо майбутнього вінгера. Повідомляється, що він має намір прийняти рішення найближчими днями, коли повернеться з відпустки.

Раніше повідомлялось, що Бейл привернув увагу представника АПЛ – Астон Вілли.