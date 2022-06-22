Англия

Тайріс Джон Джулс наступний сезон проведе в третьому дивізіоні Англії.

Іпсвіч Таун, який виступає у Першій лізі Англії (третій за силою дивізіон), на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Арсеналу Тайріса Джона Джулса.

21-річний англієць перейшов у новий клуб на правах орендної угоди, яка буде розрахована на один сезон.

Минулого сезону Джон-Джулс виступав на правах оренди за два клуби: у першій половині сезону – за Блекпул з Чемпіоншипу (12 матчів, 0 голів), у другій половині – за Шеффілд Венсдей з Першої ліги (1 матч, 18 хвилин на полі) .