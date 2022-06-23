Англия

Футболіст Дніпра-1 змінить клуб влітку.

Півзахисник Дніпра-1 та молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк влітку змінить клуб.

Як стало відомо Футбол NEWS, українець все ближче до трансферу в англійський Брентфорд.

Хавбек вже отримав британську візу, яка дозволяє грати в АПЛ. Її може отримати футболіст, який протягом календарного року провів за свою збірну необхідний відсоток матчів.

Але для Ярмолюка зробили виняток, так як він рахується дуже перспективним гравцем. Він отримав право на перехід до Брентфорда.

Зазначається, що до переходу залишились лише формальності, такі як прощання з колективом дніпрян. Сума трансферу складе 1,5 мільйони євро.