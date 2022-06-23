Англия

Клуб вирішив залишити французького кіпера.

Англійський Вест Гем планує викупити контракт воротаря Альфонса Ареоля, який належить ПСЖ.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Вест Гем та ПСЖ домовились про трансфер, сума якого складе 12 мільйонів євро.

Незважаючи на те, що "хаммерс" має право орендувати футболіста ще на один сезон, вони все ж вирішили викупити його контракт.

На рахунку 29-річного стражу воріт у сезоні-2021/22 всього один матч в АПЛ. Також він зіграв 6 ігор у Кубках Англії та 11 матчів у Лізі Європи.