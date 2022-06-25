Англия

Французький центрбек повернеться до складу "канонірів".

Вільям Саліба повернеться до Арсеналу, повідомляє журналіст Кріс Вітлі.

За його інформацією, переговори пройшли позитивно і очікується, що 21-річний футболіст на передсезонній підготовці буде у складі лондонської команди.

Крім того, Мікель Артета та люди, близькі до футболіста, підтверджують, що Саліба виступатиме за Арсенал у сезоні-2022/23.

У сезоні-2021/22 Саліба провів 52 грі за Марсель на правах оренди: він не відзначився результативними діями.