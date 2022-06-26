Англия

Керманич віддав належне капітану своєї команди.

Англійський Ліверпуль за підсумками сезону-2021/22 став володарем одразу двох трофеїв — Кубків Англії та Англійської ліги, що важко було б уявити без участі лідера півзахисту та капітана команди Джордана Гендерсона.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після завершення чергового футбольного року розповів про власні враження від виступу свого підопічного.

"Нічого, чого ми досягли за останні кілька років, не відбулося б без Гендерсона. Це я можу вам із упевненістю сказати. Є багато важливих речей, які він робить протягом сезону, щоб зберегти команду разом у важкі моменти, і він чудовий у цьому.

У нього є швидкість, витривалість, тому він зможе грати ще багато років. Захисні навички чудові, атакувальні здібності — також. Він розуміє гру, бачить поле, володіє пасом.

Я не чекаю від нього нічого понад те, на що очікую від усіх інших: просто будьте найкращою версією себе якомога частіше. Це дає нам хороший шанс вигравати на полі.

Він — капітан моєї команди, тому що він був капітаном, коли я прибув сюди, і я не бачив потреби змінювати це. Можливо, це й є найбільший комплімент із мого боку.

Я, певна річ, не знав Гендо, коли приїхав сюди. Я знав його як гравця, але не як людину. Він має все необхідне для управління футбольною командою", — заявив німецький фахівець.

У цьому сезоні Гендерсон відіграв 56 матчів, забивши три голи та віддавши сім гольових передач.