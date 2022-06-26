Англия

25-річний футболіст перейде до складу "канонірів".

Габріель Жезус стане гравцем Арсеналу, повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Перехід повністю узгоджений як із гравцем, так і з Манчестер Сіті. Очікується, що бразилець підпише контракт до літа 2027 року, а "міщани" отримають за свого футболіста 45 мільйонів фунтів.

На переході Жезуса до Арсеналу наполягав головний тренер Мікель Артета.

У сезоні-2021/22 він провів 28 матчів в АПЛ і записав на свій рахунок 8 голів.