Англия

Ізраїльський футболіст погодив контракт на п'ять років.

Манор Соломон стане гравцем Фулгема у найближчі кілька днів, повідомляє видання Ynet.

За інформацією джерела, 22-річний футболіст підпише угоду на п'ять років, згідно з якою зароблятиме 1,8 мільйона євро за сезон.

Очікується, що Шахтар отримає за свого футболіста близько семи мільйонів євро.

Нагадаємо, що Соломон виступає за Шахтар з січня 2019 року.

У першій половині минулого сезону Соломон провів 26 матчів, у яких забив чотири голи та віддав два асисти.