Англия

Французький півзахисник хоче заробляти більше, якщо перейде до складу "синіх".

Усман Дембеле отримав пропозицію від Челсі, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, "сині" запропонували 25-річному футболісту умови кращі, ніж Барселона. Проте Дембеле вважає, що цього недостатньо.

Не факт, що Челсі покращить свою пропозицію, оскільки активно намагається отримати вінгера Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга.

Крім того, Дембеле не виключає, що залишиться у Барселоні, оскільки йому комфортно в Іспанії.

У сезоні-2021/22 Дембеле провів 32 матчі за Барселону у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 13 результативних передач. 1 липня француз стане вільним агентом, якщо не продовжить контракт із каталонською командою.