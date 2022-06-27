Словацький захисник може продовжити кар'єру у складі англійської команди.
МІЛАН ШКРІНІАР, GETTY IMAGES
27 червня 2022, 21:35
Челсі виявляє інтерес до Мілана Шкрініара, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, "сині" зробили запит щодо 27-річного футболіста. Це було зроблено під час переговорів між клубами щодо оренди Ромелу Лукаку.
Тепер Челсі хоче детальніше обговорити потенційний перехід Шкрініара.
Діючий контракт Мілана з Інтером розрахований до літа 2023 року.
У сезоні-2021/22 Шкрініар провів 48 матчів за Інтер у всіх турнірах: на його рахунку чотири голи.