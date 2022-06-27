Англия

Словацький захисник може продовжити кар'єру у складі англійської команди.

Челсі виявляє інтерес до Мілана Шкрініара, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, "сині" зробили запит щодо 27-річного футболіста. Це було зроблено під час переговорів між клубами щодо оренди Ромелу Лукаку.

Тепер Челсі хоче детальніше обговорити потенційний перехід Шкрініара.

Діючий контракт Мілана з Інтером розрахований до літа 2023 року.

У сезоні-2021/22 Шкрініар провів 48 матчів за Інтер у всіх турнірах: на його рахунку чотири голи.