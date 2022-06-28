Датський хавбек розглядає варіант із переходом до складу "лис".
КРІСТІАН ЕРІКСЕН, GETTY IMAGES
28 червня 2022, 12:28
Крістіан Еріксен розглядає пропозицію про контракт від Лестера, повідомляє The Times.
У другій половині минулого сезону Крістіан Еріксен виступав за Брентфорд. Зараз датський гравець перебуває у статусі вільного агента та розглядає пропозиції від різних клубів.
Раніше повідомлялося про інтерес до 30-річного півзахисника з боку Манчестер Юнайтед та Тоттенхема.
Минулого сезону Крістіан Еріксен провів за Брентфорд 11 матчів в англійській Прем'єр-лізі, забив один м'яч і зробив три результативні передачі.