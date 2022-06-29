Англия

Бразильський вінгер близький до переходу до табору "синіх".

Раніше стало відомо про те, що лідер Лідс Юнайтед Рафінья Діас близький до переходу в лондонський Челсі за 60-65 мільйонів фунтів, включаючи бонуси.

Лідс Юнайтед прийняв пропозицію "синіх", і тепер керівництву лондонського клубу залишило погодити умови контракту із 25-річним бразилцем.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, на завтра, 30 червня, між керівництвом Челсі та агентом Деку, який представляє інтереси Рафіньї, заплановані переговори.

Переговори між сторонами все ще продовжуються.

За інформацією джерела, каталонська Барселона та лондонський Арсенал все ще беруть участь у перегонах за підписання Рафіньї, тому перехід бразильця до Челсі все ще залишається під питанням.