Англия

Бельгійський футболіст повернеться до Серії A.

Бельгійському півзахисникові Деннісу Прату, коли той ще виступав у складі Андрелехту в себе на батьківщині, пророкували величне футбольне майбутнє, однак наразі виконавцю вже виповнилось 28-років, однак про його здобутки ми майже нічого не чули.

Дійшло навіть до того, що виконавець у цьому сезоні залишився поза увагою головного тренера англійського Лестера Брендана Роджерса, відправившись до оренди в італійський Торіно.

За рік бельгієць провів 24 матчі, забивши та відзначившись гольовими передачами по два рази.

Проте навіть ці скромні показники дозволили Прату отримати цікаву пропозицію від ще одного представника Серії A.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, Лестер не цікавить можливість зберігати Денніса у власному складі ще два роки, які передбачені чинною угодою з ним, тому найближчим часом "лиси" шукатимуть можливість його продати.

Італійська Фіорентина радо відгукнулась на цю можливість, запропонувавши одразу два варіанти: повноцінний продаж або оренда з подальшим викупом.

Перемовини наразі перебувають на фінальній стадії.