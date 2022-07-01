Англия

Ісса Каборе може приєднатися до новачка АПЛ.

Правий захисник Манчестер Сіті Ісса Каборе, який минулого сезону виступав на правах оренди за Труа з французької Ліги 1, у майбутній кампанії може дебютувати в АПЛ.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, 21-річний уродженець Буркіна-Фасо потрапив у сферу інтересів Ноттінгем Форест, який вийшов до АПЛ.

За інформацією джерела, новачок вищого дивізіону Англії вже розпочав переговори з Сіті щодо Каборе.

Минулого сезону молодий фулбек провів 32 матчі, у яких відзначився двома результативними передачами.