Ісса Каборе може приєднатися до новачка АПЛ.
Ісса Каборе
01 липня 2022, 13:56
Правий захисник Манчестер Сіті Ісса Каборе, який минулого сезону виступав на правах оренди за Труа з французької Ліги 1, у майбутній кампанії може дебютувати в АПЛ.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, 21-річний уродженець Буркіна-Фасо потрапив у сферу інтересів Ноттінгем Форест, який вийшов до АПЛ.
За інформацією джерела, новачок вищого дивізіону Англії вже розпочав переговори з Сіті щодо Каборе.
Минулого сезону молодий фулбек провів 32 матчі, у яких відзначився двома результативними передачами.