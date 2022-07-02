Англия

Вихованець Монако вже встиг спробувати пограти за кордоном.

Англійський Ноттінгем Форест цього сезону повертається до "елітного" дивізіону, тому потребує якнайшвидшого підсилення власних кадрових резервів.

Допомогти "лісникам" у цьому, згідно з інформацією італійського журналіста Фабріціо Романо, може трансфер захисника французького Труа Жуліана Б’янкона.

Не зважаючи на свій юний вік, 22-річний виконавець уже встиг пограти як у складі Монако на батьківщині, так і в дворічній оренді в бельгійському Серкль Брюге.

До складу Труа Б’янкон перебрався лише на початку минулого сезону, проте стабільна гра впродовж 33 матчів (1 гол та 2 гольові передачі) змусили інші клуби звернути на нього увагу.

Повідомляється, що укладання угоди про перехід та медичне обстеження, яке цьому передуватиме, відбудеться сьогодні, 2 липня.